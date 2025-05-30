Азербайджанские боксеры завоевали две золотые и три бронзовые медали в Алматы

В Алматы, Казахстан, прошел международный турнир по боксу, посвященный памяти генерала армии Садагата Нурмагамбетова.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, члены сборной Азербайджана, участвовавшие в соревнованиях в составе Спортивного клуба Армии, завоевали пять медалей.

Субхан Мамедов (48 кг) в финале победил Нургису Турабекова (Казахстан), а Магсуд Хасметов (63,5 кг) - Нурлибека Усманова (Казахстан) и завоевали золотые медали.

Турал Сарыев (51 кг), Ильгар Салахов (67 кг) и Сархан Алиев (71 кг) завоевали бронзовые медали.