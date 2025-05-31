Старая видеокарта оказалась мощнее новых и более дорогих моделей Nvidia

Специалист Digital Foundry (DF) Ричард Лидбеттер протестировал видеокарту GeForce RTX 2080 Ti спустя семь лет после ее выхода, сравнив старую модель с современными RTX 5060, RX 6800, RX 6700 XT и консолью PlayStation 5. Видеоразбор был опубликован на YouTube-канале DF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на возраст, GeForce RTX 2080 Ti все еще актуальна благодаря поддержке обновлений от Nvidia, последним версиям DLSS и стабильной работе на материнских платах с интерфейсом PCIe 3.0. В ходе тестов видеокарта показала преимущество над RTX 5060, обгоняя ее в среднем на 3,7% в разрешении 1080p и на 13% в 1440p, а также демонстрируя лучшие результаты по сравнению с ускорителями AMD.

В ряде игр, включая Cyberpunk 2077 и Avatar: Frontiers of Pandora, RTX 2080 Ti обеспечила уровень производительности, сопоставимый с RTX 5060 или выше. В A Plague Tale: Requiem ее преимущество достигло 21% благодаря большему объему видеопамяти (11 ГБ против 8 ГБ). Однако в играх с активным использованием новых технологий Nvidia, таких как Alan Wake 2, RTX 5060 превзошла RTX 2080 Ti на 12%.

Лидбеттер отметил, что ограниченный объем памяти RTX 5060 может приводить к резкому падению фреймрейта в ресурсоемких сценах, особенно в Marvel's Spider-Man 2 и Monster Hunter: Wilds с включенной трассировкой лучей. Причем RTX 2080 Ti таких проблем не испытывает. Кроме того, ее производительность оказалась сопоставимой с PS5, а в некоторых играх, включая Alan Wake 2, даже превышала показатели консоли.

Основным недостатком RTX 2080 Ti является слабая работа с новейшей технологией реконструкции лучей.