Сегодня определится победитель Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025.

Как сообщает Day.Az, в финальном поединке за главный европейский клубный трофей сразятся итальянский "Интер" и французский ПСЖ.

Встреча пройдет на мюнхенской "Альянц Арене", начало матча - в 23:00 по бакинскому времени. Главным арбитром назначен румынский судья ФИФА Иштван Ковач.

Абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов остается мадридский "Реал" - испанский гранд выигрывал турнир 15 раз.

Что касается нынешних финалистов, миланский "Интер" трижды становился чемпионом Европы (в сезонах 1963/64, 1964/65 и 2009/10), тогда как ПСЖ лишь однажды доходил до финала - в 2019/2020, уступив "Баварии".

Напомним, что действующим обладателем трофея является мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что Месси и Суарес основали собственный футбольный клуб.