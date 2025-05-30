День независимости Азербайджана отметили в Ливане

В доме Азербайджана в ливанском селе Кавашра было организовано мероприятие, посвященное 28 мая - Дню независимости.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие туркмены, проживающие в селе.

"В Доме Азербайджана преподаватели истории и культуры Азербайджана, а также турецкого языка, выступили с совместной презентацией о богатом историко-культурном наследии Азербайджана. Учащимся в интерактивной форме была предоставлена информация о создании Азербайджанской Демократической Республики (АДР), её значении в истории государственности и традициях независимости.

Основной целью мероприятия, проведённого для детей в увлекательной и познавательной форме, стало расширение знаний подрастающего поколения о национальных ценностях и истории Азербайджана, а также укрепление чувства патриотизма", - говорится в сообщении Госкомитета.