https://news.day.az/world/1757000.html Эпичная погоня в российском городе - ВИДЕО Эпичная погоня полиции за парнем на самокате в россиском Магнитогорске попала в объектив очевидцев. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что лесные пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля.
Эпичная погоня в российском городе - ВИДЕО
Эпичная погоня полиции за парнем на самокате в россиском Магнитогорске попала в объектив очевидцев.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что лесные пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля.
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