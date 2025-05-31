Эпичная погоня в российском городе

Эпичная погоня полиции за парнем на самокате в россиском Магнитогорске попала в объектив очевидцев. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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