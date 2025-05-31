Глава Минторга США и Маск пошутили о пощечине Макрону

Министр торговли США Говард Латник и бизнесмен Илон Маск пошутили, что синяк под правым глазом Маску могла поставить супруга французского президента Эмманюэля Макрона Брижит.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Латник присутствовал на пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Белом доме. Мероприятие было посвящено возвращению в частный сектор Маска, который ранее курировал ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Журналисты спросили предпринимателя, откуда у него под глазом синяк. "Я не был где-либо рядом с Францией", - ответил он, добавив, что тут можно пошутить на тему пощечин. После этого Латник сказал: "Первая леди Франции". В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что не заметил синяка.

Как пояснил Маск, синяк под глазом ему поставил его пятилетний сын. "Я сказал [ему]: "Давай, ударь меня по лицу". И он ударил", - рассказал предприниматель. "В тот момент я практически ничего не почувствовал, а потом, похоже, появился синяк", - добавил он.

Ранее Трамп посоветовал Макрону выяснять семейные отношения за закрытыми дверями.