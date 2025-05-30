https://news.day.az/society/1756867.html В селах четырех районов Карабаха начнется масштабная реконструкция газовых сетей В селах Шушинского, Агдеринского, Ходжавендского и Ходжалинского районов планируется восстановление и реконструкция газовых сетей, охватывающих в общей сложности 2700 частных жилых домов 25 сел.
В селах четырех районов Карабаха начнется масштабная реконструкция газовых сетей
В селах Шушинского, Агдеринского, Ходжавендского и Ходжалинского районов планируется восстановление и реконструкция газовых сетей, охватывающих в общей сложности 2700 частных жилых домов 25 сел.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель генерального директора ПО "Азеригаз" Наиль Абдуллаев на заседании рабочей группы Межведомственного центра по вопросам энергоснабжения в Ханкенди.
Он отметил, что выполнение вышеуказанных работ уже начато в соответствии с графиком переселения.
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