В селах четырех районов Карабаха начнется масштабная реконструкция газовых сетей

В селах Шушинского, Агдеринского, Ходжавендского и Ходжалинского районов планируется восстановление и реконструкция газовых сетей, охватывающих в общей сложности 2700 частных жилых домов 25 сел.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель генерального директора ПО "Азеригаз" Наиль Абдуллаев на заседании рабочей группы Межведомственного центра по вопросам энергоснабжения в Ханкенди.

Он отметил, что выполнение вышеуказанных работ уже начато в соответствии с графиком переселения.