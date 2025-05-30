Шторм разнес крыши домов в турецкой Газипаша

Шторм в турецком городе Газипаша привел к серьёзным разрушениям.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее в Турции произошло сильное землетрясение.