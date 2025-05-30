https://news.day.az/world/1756966.html Шторм разнес крыши домов в турецкой Газипаша - ВИДЕО Шторм в турецком городе Газипаша привел к серьёзным разрушениям. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее в Турции произошло сильное землетрясение.
Шторм разнес крыши домов в турецкой Газипаша - ВИДЕО
Шторм в турецком городе Газипаша привел к серьёзным разрушениям.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее в Турции произошло сильное землетрясение.
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