Последний самопровозглашённый лидер карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян вскоре может оказаться на скамье подсудимых.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Армении уже начались регулярные допросы бывшего т.н. "президента".

По информации издания, Шахраманяна вызывали в Следственный комитет около шести раз только за последние дни. Формально он пока проходит по делу как свидетель, однако, по имеющимся сведениям, в его отношении готовится обвинение по статье "должностная халатность".

Многие в армянском обществе скептически относятся к этой формулировке: слишком уж мягкой кажется статья для фигуры, олицетворяющей проигрыш, позор и полную катастрофу сепаратистского проекта. На фоне приближающихся парламентских выборов 2026 года в Армении всё чаще указывают на политическую подоплёку происходящего.