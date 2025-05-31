Байден пригрозил избить авторов книги об ухудшении его здоровья

Бывший президент США Джо Байден в шутку заявил, что мог бы избить авторов книги "Первородный грех: упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофическое решение переизбираться" (Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again), в которой говорится о стремительном ухудшении его физического и умственного состояния в 2023-2024 годах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы видите, что я умственно некомпетентен и не могу ходить, - с иронией сказал он журналистам в штате Делавэр. - Но я смог бы избить их обоих (авторов книги - прим. ТАСС) до полусмерти".

Байден сообщил, что оптимистично настроен в отношении лечения рака простаты. "Прогнозы хорошие. Мы работаем над этим. Я хорошо себя чувствую. Мы рассчитываем, что сможем победить [болезнь]", - заявил он и добавил, что принимает необходимые лекарства.

Ранее председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер сообщил, что не исключает вызова Байдена для дачи показаний на слушаниях на Капитолийском холме. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также высказалась за то, чтобы экс-президент дал показания о своей дееспособности и чтобы свидетельства на этот счет предоставила его супруга Джилл.

18 мая офис Байдена сообщил, что у 82-летнего экс-президента диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости. Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что о диагнозе его предшественника стало известно только сейчас, намекнув на возможное сокрытие информации.

Ранее сообщалось, что в США намерены выяснить, кто руководил страной вместо Байдена.