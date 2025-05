https://news.day.az/world/1757006.html

Байден пригрозил избить авторов книги об ухудшении его здоровья

Бывший президент США Джо Байден в шутку заявил, что мог бы избить авторов книги "Первородный грех: упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофическое решение переизбираться" (Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again), в которой говорится о стремительном ухудшении его...