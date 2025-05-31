Баку не нуждается в намеках и советах

Трудно понять министра обороны России, который говорит о некой напряженности вокруг Сюникской области Армении. Это его заявление уже получило популярность в армянских медиа, которые который день цитируют Андрея Белоусова, вкладывая в его слова какой-то особый смысл.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

В чем выражается напряженность, сохраняющаяся вокруг этой приграничной области Армении? Напряженность имеет место на условной границе, но самой Сюникской области никто и ничто не угрожает, отметил наш собеседник.

"Не припомню никаких сообщений МО Армении, которые говорили бы о скоплении войск, нет новостей о масштабных учениях в регионе, которые можно было бы трактовать как риск военных действий. Слова министра обороны РФ можно трактовать как намек на наличие рисков возобновления военного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Кстати, Белоусов говорил не только о напряженности вокруг Сюника, но и о заинтересованности России в поддержке заключению мира между Азербайджаном и Арменией. Честно говоря, эти слова из уст министра обороны звучат странно. Это тема для министерства иностранных дел. Когда об этом говорит глава МИД России Сергей Лавров или госсекретарь США Марко Рубио, это можно понять. Но я не припомню, чтобы о мирном договоре говорил глава Пентагона, например.

Кто бы какие намеки не делал, Баку свое дело знает и продолжает двигаться к достижению мира, не обращая внимания на советы и мнения со стороны", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева