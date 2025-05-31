Скончалась популярная американская актриса

В Лос-Анджелесе на 72 году жизни умерла американская актриса Валери Махаффи, известная по ролям в сериалах "Северная сторона", "Большое небо" и "Отчаянные домохозяйки" и фильмах "Чудо на Гудзоне" и "Фаворит".

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Variety.

Как уточняет издание, о кончине удостоенной телевизионной премии "Эмми" актрисы рассказал ее супруг, актер Джозеф Келл. По его словам, Махаффи умерла 30 мая после борьбы с раком.

"Я потеряла любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать", - отметил Келл.

Махаффи родилась в Индонезии и росла в стране до 11 лет. После этого она жила в Нигерии, Техасе и Англии. Ее актерская карьера началась на сцене в Нью-Йорке. Она играла в бродвейских постановках, много снималась в эпизодических ролях на телевидении. "Эмми" она получила в 1992 году за лучшую комедийную роль в "Северной стороне". Одной из ее последних работ стал независимый фильм "Уйти не прощаясь" с Мишель Пфайффер и Лукасом Хеджесом.