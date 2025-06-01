на Земле начнется самая крупная серия магнитных бурь в этом году, передает Day.Az со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Самый крупный в этом году выброс солнечной массы направился в сторону Земли. Выброс случился точно на линии Солнце-Земля, а значит, мимо ничего не пролетит - наша планета под прицелом. Скорость плазмы крайне высокая.

Мощная вспышка М8.2, вызвавшая выброс, продолжалась целых 100 минут. Масса направляющегося к Земле солнечного вещества усилилась еще и за счет одновременного отрыва огромного протуберанца размером около 150 тысяч км.

Мощность выброса вызовет самую крупную серию магнитных бурь этого года. По оценкам, приход солнечного вещества к Земле возможен уже завтра, 1 июня, поздним вечером.

Также ожидаются мощные северные сияния даже на юге".