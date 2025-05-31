Эльмир Ханкишиев ждет сюрприза от "Сабаха"

İdman.biz представляет интервью бывшего тренера "Сабаила" ​​Эльмира Ханкишиева futbolinfo.az.

- Чем прошлый сезон чемпионата страны отличался от предыдущих? Какие команды смогли вас удивить в позитивном ключе?

- Традиционно "Карабах" выиграл чемпионат. Это было известно заранее. Было понятно, что "Зиря" будет бороться за высокие места. Но то, что она заняла второе, стало для них небольшим сюрпризом. Потому что изначально прогнозировалось, что "Нефтчи" и "Сабах" будут играть за более высокие позиции. Эти две команды меня удивили в негативном ключе. "Сабах" и "Нефтчи" выступили ниже своего потенциала, не смогли занять желаемые места в чемпионате. "Сабаху" осталась одна заключительная игра в кубке. Если они проиграют "Карабаху" в решающей игре, то сезон для них закончится неудачно. Положительным сюрпризом стал "Араз-Нахчыван". Никто не ожидал, что они займут третье место и попадут в еврокубки до начала сезона.

- Как на вас повлиял вылет "Сабаила", где вы работали помощником тренера в начале сезона, в Первую лигу в конце сезона?

- Конечно, вылет "Сабаила" ​​из Премьер-лиги очень сильно на меня повлиял. Я проработал в этом клубе два года. Я был очень огорчен их вылетом в Первую лигу. Надеюсь, что команда ​​соберется и вернется в Премьер-лигу через год, как "Габала". Желаю "Сабаилу" успехов.

- Какие игроки, по вашему мнению, стали находками этого сезона?

- Могу отметить 2-3 молодых игроков. Находкой года стал вратарь Алирза Муштабазаде из "Сабаила". Хаял Алиев из "Сабаха" также проявил себя с лучшей стороны. Я бы также отметил Эдгара Адильханова из "Шамахы". Эти футболисты, которых мы не знали, в этом сезоне проявили себя с лучшей стороны и стали известными. Желаю им успехов в дальнейшей карьере. Пусть они еще больше растут, больше тренируются и достигают еще больших высот.

- Сегодня состоится финальный матч национального кубка между "Карабахом" и "Сабахом". Как вы думаете, кто победит?

- Фаворитом является "Карабах". Но финальные матчи - это такие игры, где всегда можно ожидать сюрприза. "Сабах" тоже может преподнести сюрприз. Ведь это их последний шанс попасть в еврокубки. Однако, как я уже сказал, фаворитом считаю "Карабах".