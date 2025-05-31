Хор имени Джахангирова дал концерт в честь 140-летия Узеира Гаджибейли

Хор имени Джахангира Джахангирова Международного центра мугама выступил с концертом в Союзе композиторов Азербайджана, посвящённым 140-летию со дня рождения основоположника азербайджанской профессиональной музыкальной школы, великого композитора Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.

На открытии председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде подчеркнула значимость юбилейных мероприятий, проводимых в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметив выдающийся вклад Узеира Гаджибейли в историю национальной музыки. По её словам, подобные мероприятия становятся яркими событиями в культурной жизни страны. Также Фирангиз Ализаде поделилась размышлениями о творческом наследии Узеира Гаджибейли и деятельности хора, выразила признательность коллективу и пожелала ему успехов.

Музыкальная программа, представленная под руководством художественного руководителя коллектива, заслуженного учителя Тараны Юсифовой, включала произведения из оперы "Лейли и Меджнун", дуэты из оперетты "Не та, так эта", сцены из "Аршин мал алан" и другие сочинения композитора.

Сольные партии исполнили лауреат международных конкурсов Гюллю Мурадова, а также солисты хорового коллектива, украсив вечер яркими вокальными выступлениями.

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