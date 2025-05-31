https://news.day.az/world/1757059.html Удивительное преображение китайского города за 50 лет - ВИДЕО В сети распространились кадры китайского города Чунцин 50 лет назад и сейчас. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее распространились кадры до и после обрушения ледника на село в Швейцарии.
Удивительное преображение китайского города за 50 лет - ВИДЕО
В сети распространились кадры китайского города Чунцин 50 лет назад и сейчас.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее распространились кадры до и после обрушения ледника на село в Швейцарии.
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