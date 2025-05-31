Удивительное преображение китайского города за 50 лет

В сети распространились кадры китайского города Чунцин 50 лет назад и сейчас.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее распространились кадры до и после обрушения ледника на село в Швейцарии.