Пожар начался на открытой местности в Баку

В посёлке Ходжасан Бинагадинского района Баку произошел пожар на открытой территории, покрытой сухой травой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сразу после поступления сигнала о пожаре к месту происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

На данный момент пожарные продолжают борьбу с огнем.

Ранее сообщалось, что автомойщик сгорел заживо от внезапного пожара в автомобиле.