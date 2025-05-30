https://news.day.az/incident/1756988.html Пожар начался на открытой местности в Баку - ВИДЕО В посёлке Ходжасан Бинагадинского района Баку произошел пожар на открытой территории, покрытой сухой травой. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сразу после поступления сигнала о пожаре к месту происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
Пожар начался на открытой местности в Баку - ВИДЕО
В посёлке Ходжасан Бинагадинского района Баку произошел пожар на открытой территории, покрытой сухой травой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сразу после поступления сигнала о пожаре к месту происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
На данный момент пожарные продолжают борьбу с огнем.
Ранее сообщалось, что автомойщик сгорел заживо от внезапного пожара в автомобиле.
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