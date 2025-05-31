Анар Гулиев на сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам

Завершилась проходившая 29-30 мая в столице Кении, Найроби, Вторая сессия Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Как сообщает в субботу Day.Az, Азербайджан на сессии представлял председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор по 13-ой сессии Всемирного градостроительного форума ООН (World Urban Forum, WUF13) Анар Гулиев.

По итогам выборов, проведенных в рамках очередной сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам, Азербайджан избран членом Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat). Членство, которое будет охватывать период с 2025 по 2029 годы, позволит стране сыграть более активную роль в принятии международных решений в области урбанизации, а также в формировании устойчивой и инклюзивной городской среды.

На сессии также были официально утверждены тема и дата Всемирного градостроительного форума - WUF13, который пройдет в Баку в 2026 году. Были обсуждены вопросы расширения сотрудничества со странами-партнерами и поддержки активного участия в WUF13, что будет способствовать укреплению позиции Азербайджана в глобальных градостроительных процессах.

В рамках Ассамблеи были утверждены новый Стратегический план на 2026-2029 годы, а также международные руководящие принципы по теме "Ориентированные на человека умные города". Документ определяет будущие направления деятельности UN-Habitat, конкретные цели и новые приоритеты для ответа на глобальные вызовы в сфере устойчивого градостроительства.

Азербайджанская делегация также активно участвовала в мероприятиях на темы "Многоуровневое управление для локализации Целей устойчивого развития", "Брифинг по вопросам городского климата и окружающей среды - 2025 год и последующие годы", а также "Достойное жильё для всех". Анaр Гулиев подчеркнул растущую роль городов, важность COP29 в глобальной климатической повестке и высокую международную оценку инициатив Бакинской коалиции по устойчивому развитию.

В ходе визита председатель Комитета провёл встречи с исполнительным директором UN-Habitat Анной-Клаудией Росбах, а также с представителями Италии, Китая, Малайзии, Узбекистана и Кении. На встречах обсуждались возможности сотрудничества в сферах устойчивого градостроительства, моделей "умных городов", экологической трансформации и цифрового управления. Стороны были приглашены к активному участию в 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13).

В рамках сессии на стенде Азербайджана были представлены основные планы по подготовке к Всемирному градостроительному форуму (WUF13), современные подходы к градостроительству, а также инициативы, реализуемые Азербайджаном.