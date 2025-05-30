https://news.day.az/economy/1756965.html Азербайджан и Германия укрепляют партнёрство в сфере возобновляемой энергетики Азербайджан обсудил с Германией расширение сотрудничества в области "зеленой" энергии. Как передает Day.Az, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X".
Азербайджан и Германия укрепляют партнёрство в сфере возобновляемой энергетики
Азербайджан обсудил с Германией расширение сотрудничества в области "зеленой" энергии.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X".
"Мы с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом провели переговоры о расширении сотрудничества в области энергетики в рамках курса Азербайджана на "зеленую" энергию. Мы оценили перспективы сотрудничества с немецкими компаниями в области развития морской ветроэнергетики, коридора "зеленой" энергии от Каспийского моря до Европы и поставок энергии через эту инфраструктуру", - говорится в публикации.
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