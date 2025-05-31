В Киеве прошла презентация книги "Зарифа и Гейдар Алиевы. Любовь длиною в вечность"

В Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький арсенал" ("Арсенал искусств") в Киеве состоялась презентация книги народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой "Зарифа и Гейдар Алиевы. Любовь длиною в вечность" в переводе на украинский язык.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на презентации присутствовали дипломаты посольства Азербайджана в Украине, представители украинской литературной среды, общественные деятели и активисты азербайджанской диаспоры.

Открывший мероприятие вступительным словом автор перевода издания на украинский язык - литературовед, переводчик, кандидат филологических наук Дмитрий Дроздовский отметил, что презентация книги "Зарифа и Гейдар Алиевы. Любовь длиною в вечность" народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой в рамках международного книжного форума является весьма знаменательным событием - это воплощение любви к слову, к личности Гейдара Алиева в трудные для Украины времена.

Советник посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев в свою очередь отметил, что Эльмира Ахундова известна как автор книг о великом лидере Гейдаре Алиеве и его супруге, выдающемся ученом-офтальмологе Зарифе Алиевой, в которых представлены факты и материалы. Книга "Зарифа и Гейдар Алиевы. Любовь длиною в вечность" рассказывает о семьях, в которых выросли две яркие личности, занимающие исключительное место в истории нашего народа - Зарифа и Гейдар Алиевы, об их детстве и юности, об их вечной любви, которая помогла им вместе преодолеть все жизненные трудности. Это большой подарок украинским книголюбам.

Затем народный писатель, автор книги Эльмира Ахундова в своем видеообращении выразила благодарность тем, кто работал над проектом.

"Хочу выразить благодарность нашему посольству и диаспоре за то, что в условиях военного времени они организовали такую книжную презентацию. Украина находится в состоянии войны. Несмотря на это, в стране не угасает любовь к слову, книге, литературе. Это еще раз доказывает, что слово и литература объединяют народы. Я рада, что несколько моих книг изданы в Украине", - сказала Эльмира Ахундова.

О значении книги рассказали профессор Фархад Туранлы и заведующая отделом культуры, наций и религий мэрии города Ирпен Евгения Антонюк.

Следует отметить, что книга "Зарифа и Гейдар Алиевы. Любовь длиною в вечность" уже издана на 5 языках - азербайджанском, русском, казахском, узбекском и украинском.