https://news.day.az/world/1757163.html Автобус рухнул в реку в Нигерии - много жертв По меньшей мере 20 спортсменов, возвращавшихся с национального спортивного фестиваля в автобусе, погибли при падении транспортного средства с моста в реку в штате Кано на севере Нигерии. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Punch. Всего в автобусе находились 30 спортсменов, некоторые получили травмы различной степени тяжести.
Автобус рухнул в реку в Нигерии - много жертв
По меньшей мере 20 спортсменов, возвращавшихся с национального спортивного фестиваля в автобусе, погибли при падении транспортного средства с моста в реку в штате Кано на севере Нигерии.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Punch.
Всего в автобусе находились 30 спортсменов, некоторые получили травмы различной степени тяжести. Они возвращались со спортивного фестиваля в городе Абеокута, штат Огун.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Кура.
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