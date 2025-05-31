Автобус рухнул в реку в Нигерии

По меньшей мере 20 спортсменов, возвращавшихся с национального спортивного фестиваля в автобусе, погибли при падении транспортного средства с моста в реку в штате Кано на севере Нигерии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Punch.

Всего в автобусе находились 30 спортсменов, некоторые получили травмы различной степени тяжести. Они возвращались со спортивного фестиваля в городе Абеокута, штат Огун.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Кура.