https://news.day.az/world/1757038.html Трамп вручил Маску золотой ключик от Белого дома - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп вручил уходящему с госслужбы Илону Маску на прощание золотой ключик от Белого дома. Миллиардер руководил борьбой с расточительностью правительства 130 дней. При этом Трамп подчеркнул, что Маск не покидает его администрацию навсегда. "Многие из сотрудников DOGE остаются.
Трамп вручил Маску золотой ключик от Белого дома - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп вручил уходящему с госслужбы Илону Маску на прощание золотой ключик от Белого дома.
Миллиардер руководил борьбой с расточительностью правительства 130 дней.
При этом Трамп подчеркнул, что Маск не покидает его администрацию навсегда.
"Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже остается рядом", - сказал президент США.
Среди республиканцев богатейший человек в истории продолжает пользоваться высокой поддержкой - по результатам соцопросов 73% считает, что Маск положительно влияет на страну. Лишь 9% республиканцев высказались о негативном влиянии.
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