Трамп вручил Маску золотой ключик от Белого дома

Президент США Дональд Трамп вручил уходящему с госслужбы Илону Маску на прощание золотой ключик от Белого дома.

Миллиардер руководил борьбой с расточительностью правительства 130 дней.

При этом Трамп подчеркнул, что Маск не покидает его администрацию навсегда.

"Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже остается рядом", - сказал президент США.

Среди республиканцев богатейший человек в истории продолжает пользоваться высокой поддержкой - по результатам соцопросов 73% считает, что Маск положительно влияет на страну. Лишь 9% республиканцев высказались о негативном влиянии.