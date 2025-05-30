Еще одна жертва армянского минного террора

На территории Агдеринского района гражданское лицо подорвалось на мине.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на территории села Гырмызыкянд.

Так, житель села Юхары Гарадаглы Тертерского района Гусейнов Тельман Ахмед оглу подорвался на мине во время выпаса скота. Он лишился одной ноги.

Тельман Гусейнов, 1978 года рождения, был госпитализирован в Бардинскую центральную больницу.