https://news.day.az/officialchronicle/1757167.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей - ФОТО Президент Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "1 июня - Международный день защиты детей."
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"1 июня - Международный день защиты детей."
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