Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей

Президент Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"1 июня - Международный день защиты детей."