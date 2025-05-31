МИД Азербайджана назвал число жертв армянского минного террора

За период после 44-дневной войны 2020 года жертвами минирования Арменией азербайджанских территорий стали 397 человек, среди которых также есть погибшие.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что в Азербайджане вчера и сегодня произошли взрывы заложенных армянской стороной мин, жертвами которых стали мирные жители.

"Эти гнусные действия, нацеленные на населённые пункты и кладбища, нарушают нормы международного гуманитарного права и препятствуют возвращению населения в свои дома", - говорится в публикации ведомства.