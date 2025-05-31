Фуад Мурадов встретился с азербайджанцами Люксембурга

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в страны Бенилюкса встретился с азербайджанской общиной в Великом Герцогстве Люксембург.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, встреча началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения памяти сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Председатель комитета рассказал о проектах, поощряющих диверсификацию связей между нашими соотечественниками, отметил стратегическую роль диаспоры в информационной войне, ее верную позицию и приверженность национальным ценностям. Он сказал: "Благодаря диаспорской политике, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, азербайджанские общины за рубежом построили свою деятельность в соответствии с новыми и современными вызовами, превратили задачу повышения авторитета нашей страны в свою основную цель".

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург Вагиф Садыгов выразил одобрение проведению в Люксембурге встречи с общиной, высоко оценил позитивную динамику в диаспорской деятельности, подчеркнул, что в последние годы наши соотечественники проявляют большой интерес к диаспорскому строительству.

Учредитель Ассоциации дружбы Aзербайджана и Люксембурга ("LuxAz") Сеймур Ахмедов подробно рассказал о деятельности ассоциации, поблагодарил Азербайджанское государство за внимание и заботу о наших соотечественниках в Люксембурге.

На встрече обсуждались различные аспекты деятельности общины, состоялся широкий обмен мнениями, были даны ответы на вопросы. Члены общины внесли предложения, связанные с инициативами, направленными на развитие диаспоры, обменом знаниями и опытом, углублением связей между членами общины. В заключение был избран координатор Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии по Люксембургу.