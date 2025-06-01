Азербайджанская дзюдоистка стала вице-чемпионкой Кубка Европы

В австрийском Граце стартовал молодежный Кубок Европы по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день турнира Азербайджан был представлен четырьмя дзюдоистками: Фидан Ализаде и Нильгюн Рзаевой (обе - 63 кг), Парваной Абдуллаевой (70 кг) и Нигяр Сулеймановой в категории свыше 78 кг.

Лучший результат показала Сулейманова, которая вышла в финал, но уступила в решающем поединке, став обладательницей серебряной медали.

Всего в соревнованиях участвуют 485 спортсменов из 25 стран. Азербайджан представлен восемью дзюдоистками.