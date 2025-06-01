https://news.day.az/sport/1757176.html Азербайджанская дзюдоистка стала вице-чемпионкой Кубка Европы В австрийском Граце стартовал молодежный Кубок Европы по дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день турнира Азербайджан был представлен четырьмя дзюдоистками: Фидан Ализаде и Нильгюн Рзаевой (обе - 63 кг), Парваной Абдуллаевой (70 кг) и Нигяр Сулеймановой в категории свыше 78 кг.
Азербайджанская дзюдоистка стала вице-чемпионкой Кубка Европы
В австрийском Граце стартовал молодежный Кубок Европы по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день турнира Азербайджан был представлен четырьмя дзюдоистками: Фидан Ализаде и Нильгюн Рзаевой (обе - 63 кг), Парваной Абдуллаевой (70 кг) и Нигяр Сулеймановой в категории свыше 78 кг.
Лучший результат показала Сулейманова, которая вышла в финал, но уступила в решающем поединке, став обладательницей серебряной медали.
Всего в соревнованиях участвуют 485 спортсменов из 25 стран. Азербайджан представлен восемью дзюдоистками.
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