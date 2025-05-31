Козлогласый Макрон рассмешил публику

После катастрофического "гастрольного тура" мэра Парижа Анн Идальго в Африке, где её пение вызвало массовое чувство испанского стыда, эстафету публичного позора подхватил лично президент Франции.

Как передает Day.Az, французский лидер с выражением исполняет "Comme d'habitude" - песню о том, как он, бедняга, ложится в холодную постель и "давится слезами". Видимо, после той самой унизительно пощечины в самолёте от супруги, на глазах у всех.

Пользователи соцсетей в замешательстве: это дипломатия, репетиция предвыборного клипа или коллективный психоз политической элиты?

"Политическое руководство Франции стремительно превращается в караоке-клуб", - пишут пользователи.