Анн Идальго продолжает позорить французов

Мэр Парижа Анн Идальго снова оказалась в центре насмешек и критики.

Как сообщает Day.Az, в соцсетях распространилось видео, на котором Идальго пытается петь на сцене где-то в Африке. Попытки "исполнения" вызывают у зрителей скорее испанский стыд, чем восхищение.

Пользователи сети активно комментируют ролик, не скрывая своего раздражения. Французы сами ярко показывают недовольство мэром столицы и указывают как "она снова позорит Францию".

Этому, конечно же, не стоит удивляться. Ибо Идальго давно стала символом деградации политического класса и стыда за Париж. На фоне затяжного кризиса в столице - от миграционных проблем до роста преступности - такие "гастроли" особенно выдают ее "заботу" о столице.