Юри Матиас попрощался с "Нефтчи"

Бразильский защитник Юри Матиас официально завершил выступления за бакинский "Нефтчи", покинув клуб по окончании сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в прощальном обращении в Instagram 30-летний футболист поблагодарил команду и болельщиков:

"Друзья из семьи "Нефтчи", пришло время сказать "до свидания". Благодарю всех за поддержку и желаю клубу только успехов. "Нефтчи" стал клубом, где я провел больше всего матчей, и где забил больше всего голов в своей карьере. Для меня было честью играть за такой клуб с историей".

Матиас присоединился к "Нефтчи" в начале сезона 2022/23. За три года он провел 71 матч и отличился 10 раз, став одним из ключевых игроков обороны.