https://news.day.az/sport/1757090.html

"Нефтчи" расстался с семью футболистами

Контракты шести футболистов "Нефтчи" истекли. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракты с Егором Богомольским, Азером Алиевым, Азером Салахлы, Юри Матиасом, Рахманом Гаджиевым и Ходжатом Хагверди не были продлены. Рустам Самигуллин, чей контракт аренды истек, также вернулся в свой клуб "Сабах".