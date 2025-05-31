"Нефтчи" расстался с семью футболистами

Контракты шести футболистов "Нефтчи" истекли.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракты с Егором Богомольским, Азером Алиевым, Азером Салахлы, Юри Матиасом, Рахманом Гаджиевым и Ходжатом Хагверди не были продлены.

Рустам Самигуллин, чей контракт аренды истек, также вернулся в свой клуб "Сабах".