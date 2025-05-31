https://news.day.az/sport/1757090.html "Нефтчи" расстался с семью футболистами Контракты шести футболистов "Нефтчи" истекли. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Контракты с Егором Богомольским, Азером Алиевым, Азером Салахлы, Юри Матиасом, Рахманом Гаджиевым и Ходжатом Хагверди не были продлены. Рустам Самигуллин, чей контракт аренды истек, также вернулся в свой клуб "Сабах".
"Нефтчи" расстался с семью футболистами
Контракты шести футболистов "Нефтчи" истекли.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракты с Егором Богомольским, Азером Алиевым, Азером Салахлы, Юри Матиасом, Рахманом Гаджиевым и Ходжатом Хагверди не были продлены.
Рустам Самигуллин, чей контракт аренды истек, также вернулся в свой клуб "Сабах".
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