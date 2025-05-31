https://news.day.az/sport/1757170.html Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Европы В Сараево (Босния и Герцеговина) стартовал Кубок Европы по дзюдо среди женщин. Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований Азербайджан был представлен четырьмя спортсменками: Наргиз Гаджиевой (63 кг), Айтадж Гардашханлы (70 кг), а также Гюнель Гасанлы и Нармин Амирли в категории до 78 кг.
Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Европы
В Сараево (Босния и Герцеговина) стартовал Кубок Европы по дзюдо среди женщин.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований Азербайджан был представлен четырьмя спортсменками: Наргиз Гаджиевой (63 кг), Айтадж Гардашханлы (70 кг), а также Гюнель Гасанлы и Нармин Амирли в категории до 78 кг.
Лучший результат показала Гасанли, которая завоевала бронзовую медаль. Всего в турнире принимают участие восемь азербайджанских дзюдоисток.
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