Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Европы

В Сараево (Босния и Герцеговина) стартовал Кубок Европы по дзюдо среди женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований Азербайджан был представлен четырьмя спортсменками: Наргиз Гаджиевой (63 кг), Айтадж Гардашханлы (70 кг), а также Гюнель Гасанлы и Нармин Амирли в категории до 78 кг.

Лучший результат показала Гасанли, которая завоевала бронзовую медаль. Всего в турнире принимают участие восемь азербайджанских дзюдоисток.