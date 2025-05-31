На Солнце зафиксировали плазменный дождь

Учёные зафиксировали в верхнем слое Солнца - короне - плазменные потоки, напоминающие "дождь"

Как передает Day.Az, эти необычные кадры были получены с помощью солнечного телескопа Goode (GST), расположенного в солнечной обсерватории Big Bear в США.

По словам специалистов, "плазменный дождь" в короне возникает в результате конденсации в гигантских атмосферных слоях Солнца. Охлаждённая плазма начинает стекать обратно к поверхности звезды, создавая впечатляющий эффект.

Благодаря новой системе адаптивной оптики телескоп смог компенсировать искажения, вызываемые атмосферой Земли, и предоставить беспрецедентно чёткие изображения. Учёные получили возможность рассмотреть мельчайшие структуры в солнечной короне - с детализацией до 63 километров.

Солнечная корона по-прежнему остаётся одной из самых загадочных областей для науки. Её температура в сотни раз превышает температуру поверхности Солнца. Новое наблюдение стало важным шагом к более глубокому пониманию процессов, происходящих в этой таинственной части звезды.