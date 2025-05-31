На Солнце зафиксировали плазменный дождь - ВИДЕО
Учёные зафиксировали в верхнем слое Солнца - короне - плазменные потоки, напоминающие "дождь"
Как передает Day.Az, эти необычные кадры были получены с помощью солнечного телескопа Goode (GST), расположенного в солнечной обсерватории Big Bear в США.
По словам специалистов, "плазменный дождь" в короне возникает в результате конденсации в гигантских атмосферных слоях Солнца. Охлаждённая плазма начинает стекать обратно к поверхности звезды, создавая впечатляющий эффект.
Благодаря новой системе адаптивной оптики телескоп смог компенсировать искажения, вызываемые атмосферой Земли, и предоставить беспрецедентно чёткие изображения. Учёные получили возможность рассмотреть мельчайшие структуры в солнечной короне - с детализацией до 63 километров.
Солнечная корона по-прежнему остаётся одной из самых загадочных областей для науки. Её температура в сотни раз превышает температуру поверхности Солнца. Новое наблюдение стало важным шагом к более глубокому пониманию процессов, происходящих в этой таинственной части звезды.
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