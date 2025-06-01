В Баку формируется новая финансовая архитектура ОТГ

Автор: Назрин Абдул, Azernews

На фоне все более взаимосвязанной глобальной экономики региональные союзы играют возрастающую роль в формировании экономической политики, стабилизации рынков и укреплении денежной устойчивости. Организация тюркских государств (ОТГ), объединяющая страны Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы, превращается в стратегическую платформу финансового сотрудничества - особенно в сфере взаимодействия центральных банков.

Ожидаемое заседание Совета Центральных (Национальных) банков стран ОТГ, которое пройдет в Баку, подчеркивает возрастающую значимость этого направления. Совет был создан на основе меморандума, подписанного на 11-м саммите ОТГ в Бишкеке, и теперь выступает в качестве ключевого консультативного органа по координации денежно-кредитной политики, обеспечению финансовой стабильности и продвижению инноваций в сфере финтеха и цифровых валют.

На первом заседании Совета, которое прошло под председательством главы Центрального банка Азербайджана Талеха Казымова, участники обсудили пути усиления механизмов трансмиссии денежной политики и цифровой финансовой инфраструктуры. Казымов подчеркнул, что более тесное сотрудничество центральных банков поможет повысить устойчивость к внешним шокам, синхронизировать денежные стратегии и укрепить доверие инвесторов в регионе.

Во встрече приняли участие представители центральных банков Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Венгрии, что подчеркивает трансрегиональный характер и амбиции ОТГ. Особенно примечательно участие Венгрии - страны-наблюдателя, что указывает на расширяющееся дипломатическое и экономическое влияние ОТГ в Европе.

Экономическая динамика и региональный потенциал

Согласно обзору Центра исследований тюркского мира за 2024 год, совокупный ВВП стран-членов и наблюдателей ОТГ составил $2,11 трлн (1,8% мировой экономики), а общее население - 178,8 млн человек. Несмотря на относительно скромные масштабы по мировым меркам, темпы роста ВВП на уровне 5,2% значительно превышают глобальный средний показатель в 3,2%, что свидетельствует о большом потенциале региона.

Лидером роста стал Кыргызстан с показателем 9%, за ней следуют Узбекистан (6,5%), Туркменистан (6,3%) и Казахстан (4,8%).

Крупнейшая экономика блока - Турция - показала рост на уровне 3,2%, Азербайджан - 4,1%.

Венгрия, столкнувшаяся с экономическими трудностями в ЕС, показала более скромный рост - 0,5%.

Росту способствует стабильное увеличение товарооборота, который в 2024 году достиг $1,17 трлн - это около 3,5% мирового объема торговли. ОТГ поставила перед собой амбициозную цель - удвоить внутреннюю торговлю между странами блока до $100 млрд к 2025 году.

Платформа для инноваций и синхронизации политики

Совет нацелен на институционализацию денежного диалога, обмен данными и унификацию подходов к таким вызовам, как инфляция, стабильность валют и финансовая инклюзия. Это особенно важно на фоне стремления стран ОТГ к экономической диверсификации и цифровизации.

Одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие цифровых валют и финтех-экосистем. В условиях растущего глобального интереса к цифровым валютам центральных банков (CBDC) координированные пилотные проекты и согласованные подходы к регулированию внутри ОТГ могут позволить странам-членам обойти устаревшие банковские системы и ускорить финансовую доступность.

Совместные исследования и консультации по платежным системам, инфляционному таргетированию и антикризисному управлению способны повысить слаженность блока в периоды экономической нестабильности. Например, скорость обращения маната - недавно зафиксированная на уровне 3,33 с тенденцией к снижению - подчеркивает важность мониторинга ликвидности в странах с взаимосвязанными интересами.

Инвестиции и рост банковского сектора

Центральные банки также играют важную роль в формировании региональной инвестиционной стратегии. В 2024 году:

Казахстан и Турция продемонстрировали уверенный рост инвестиций в основной капитал - 7,5% и 6,1% соответственно, в основном за счёт инфраструктурных и энергетических проектов.

Банковский сектор стран ОТГ показал значительный рост активов: Казахстан - на 20%, Узбекистан - 18%, Турция - 16%, Кыргызстан - 3,8%.

Эти данные свидетельствуют о расширяющейся финансовой системе, которая требует согласованного регулирования, эффективного управления рисками и координации монетарной политики - все это входит в сферу компетенций Совета Центральных банков ОТГ.

Благодаря деятельности Совета, Организация тюркских государств закладывает основы более интегрированной, устойчивой и инновационной финансовой архитектуры региона. На фоне глобальных вызовов - от геополитических рисков до инфляционного давления - коллективная сила ОТГ может стать моделью успешного денежного регионализма.

Углубляя связи между центральными банками, согласовывая финансовую политику и развивая совместную цифровую инфраструктуру, ОТГ не только укрепляет экономический суверенитет своих стран, но и формирует новое финансовое ядро Евразии.

Предстоящее заседание Совета в Баку станет важной вехой на этом пути - и испытанием того, как региональное единство может перерасти в реальную экономическую мощь.