Найден неожиданный способ предсказания вулканических катастроф

Американские ученые из NASA и Смитсоновского института разработали революционный метод прогнозирования вулканической активности по изменению цвета растительности. Спутниковые наблюдения за зеленью деревьев вокруг вулканов могут стать новым инструментом раннего предупреждения об извержениях.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Специалисты обнаружили, что перед извержением деревья вокруг вулканов становятся заметно зеленее. Это связано с повышенными выбросами углекислого газа (CO2) из магмы, который действует как удобрение для растений.

"Вся идея в том, чтобы найти косвенный способ измерения CO2, который невозможно зафиксировать спутниками напрямую", - объяснил Роберт Боуг из Университета Макгилла.

В 2024 году исследование вулкана Этна в Италии подтвердило эту взаимосвязь. Анализ спутниковых снимков Landsat 8 за 2011-2018 годы выявил 16 случаев, когда всплески CO2 совпадали с усилением зелени растительности и последующими извержениями.

Однако метод работает не везде. Он неприменим в безлесных районах. Кроме того, на цвет листвы могут влиять пожары, болезни или аномальная погода.

Новый подход может дополнить существующие системы мониторинга, основанные на сейсмической активности и выбросах диоксида серы, обеспечивая более ранние предупреждения для опасных регионов.