https://news.day.az/world/1757010.html Во Франции выдвинули очередной вотум недоверия правительству Группа депутатов от левых партий направила запрос на проведение голосования о доверии правительству Франсуа Байру в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, после того как на дебатах был отклонен законопроект о послаблениях норм для аграриев.
Во Франции выдвинули очередной вотум недоверия правительству
Группа депутатов от левых партий направила запрос на проведение голосования о доверии правительству Франсуа Байру в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, после того как на дебатах был отклонен законопроект о послаблениях норм для аграриев.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление опубликовала партия "Неподчинившаяся Франция", ставшая одним из инициаторов вотума.
"Фракция "Неподчинившаяся Франция" и "Новый народный фронт" вместе с депутатами от "Экологистов" выдвигают вотум недоверия", - говорится в документе.
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