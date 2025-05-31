Во Франции выдвинули очередной вотум недоверия правительству

Группа депутатов от левых партий направила запрос на проведение голосования о доверии правительству Франсуа Байру в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, после того как на дебатах был отклонен законопроект о послаблениях норм для аграриев.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление опубликовала партия "Неподчинившаяся Франция", ставшая одним из инициаторов вотума.

"Фракция "Неподчинившаяся Франция" и "Новый народный фронт" вместе с депутатами от "Экологистов" выдвигают вотум недоверия", - говорится в документе.