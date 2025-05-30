Армения, застрявшая в средневековье: призовут ли ААЦ сжечь Пашиняна на костре?

Происходящее ныне в Армении очень сильно напоминает эпизод из романа "12 стульев", где Киса Воробьянинов и священник церкви Флора и Лавра, отец Федор Востриков сцепились в борьбе за гамбсовский стул. До мордобоя пока дело не дошло, но фразы, типа "где ваши локоны?", уже звучат вовсю. Впрочем, давайте обо всем по порядку, с указанием имен реальных персонажей армянского политико-эротического романа.

Итак, началось все не сегодня и не вчера. Армянская оппозиция и Армянская апостольская церковь давно совала свой нос в личную жизнь премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Возмущало противников Никола Воваевича то, что он не обвенчался с Анной Акопян. Отвечая своим критикам, Пашинян напомнил, что он вообще состоит в мадам Акопян в гражданском браке.

По большому счету, это его право. Нет в конституции Армении пункта, где бы был пункт про обязательность церковного венчания и официальной регистрации отношений между мужчиной и женщиной. Нет, соответственно, никакой статьи в УК Армении за отказ от церковного венчания и нахождение в гражданском браке. Более того, в Уголовном кодексе Армении отсутствует и статья, предусматривающая уголовную ответственность за гомосексуализм.

До 2003 года действовала статья 116, которая криминализировала мужские однополые сексуальные отношения и предусматривала наказание до пяти лет лишения свободы. Эта статья была отменена в рамках подготовки Армении к вступлению в Совет Европы. В декабре 2002 года Национальное собрание Армении утвердило новый Уголовный кодекс без упомянутой статьи, и 1 августа 2003 года он был ратифицирован президентом Робертом Кочаряном.

Иными словами, это еще Роберт Седракович и поддерживающие его силы законодательно разрешили армянским мужчинам иметь сексуальные отношения друг с другом. И Серж Саргсян против этого никак не возражал. В период его президентства отмены указанного выше решения не было. Обо всем этом не мешало бы вспомнить нынешним критикам Пашиняна, которые вдруг решили стать моралистами.

Ведь, в конце-концов, Никол Воваевич с женщиной сожительствует, а вовсе не с мужчиной. А вот вопрос, ради кого удалил свои бородавки Роберт Кочарян, поднятый блогером Артуром Багдасаряном, так и остался без ответа. В любом случае, в конечном итоге терпение Пашиняна лопнуло и он посоветовал давно уже играющему на свирели Роберта Кочаряна священнику Баграту Србазану "долбить жену своего дяди".

Да, форма ответа была, мягко говоря, грубая. Но был ли он, ответ Пашиняна, по сути лживым? Ответ на этот вопрос знают немногие, но в первую очередь- сам Баграт Србазан, его дядя и жена дяди.В любом случае, нет никакого повода утверждать, что Никол Воваевич оскорбил всю Армянскую апостольскую церковь, поведав миру о специфике отношений священника ААЦ Баграта и жены его дяди. Тем не менее, именно так все и пытаются представить все критики Пашиняна!

Да, формально он уцепились за его фразу про "чуланизацию" армянских церквей. Пашинян действительно указал на то, что самое ненужное складируется в церквях, а также удивился тому, "сколько можно фальшивить, говорить о святом и быть атеистом, попирать святыни". Так что тут не так? С аналогичными речами в адрес, например, католической церкви, не раз выступали и выступают многие известные исторические персонажи и действующие политики.

Некоторых из них, многие века назад,предавали анафеме по обвинению в "ереси". Парадокс, но ровно такие же призывы уже звучат и в Армении. Да, это соучредитель национального гражданского объединения "Айакве" Аветик Чалабян предложил ААЦ предать Пашиняна анафеме. Странно, что Чалабян ограничился полумерами, не предложив сжечь Пашиняна на костре. Многие века назад, уверен, он ровно такое же и предложил бы.

При этом, как ни крути, Пашинян прав, указывая на комичность ситуации, при которой ААЦ, многие служители которой давали обет безбрачия, критикуют Никола Воваевича за то, что он не обвенчался с Анной Акопян! Действительно, "где ваши локоны, святые отцы?". А еще можно было бы ожидать от Пашиняна вопроса: "Может быть святые отцы партийные?". Ну чтобы сходство нынешней армянской разборки еще больше походило на то, что имело место между Кисой Воробьяниновым и отцом Федором.

В любом случае, призывы к анафе со стороны ААЦ в отношении действующего премьер-министра Армении смешны еще и потому, что в разные периоды армянская церковь предавала анафеме папизм и филиокве. Кроме того, после разделения армян на Апостольскую и Католическую ветви в XVI-XVIII веках, армян-католиков, принявших унию с Римом, ААЦ рассматривала как отступников и подвергла анафеме.

А с возникновением армянских протестантских общин, ААЦ официально отлучала их от церкви и называла еретиками. И это при том, что самих сторонников ААЦ считают еретиками за отказ признавать решение Халкидонского собора! Странно, что критики Пашиняна и в этом его не обвинили.

Впрочем, еще не вечер. Глядищь и такие обвинения в адрес действующего армянского премьера появятся.