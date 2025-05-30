https://news.day.az/society/1756970.html Последние данные о состоянии подорвавшегося на мине в Агдере гражданина 30 мая около 19:30 в Тертерскую центральную районную больницу был доставлен мужчина, пострадавший в результате взрыва на мине на территории села Гарадаглы Тертерского района. Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сказали в TƏBIB.
Последние данные о состоянии подорвавшегося на мине в Агдере гражданина
30 мая около 19:30 в Тертерскую центральную районную больницу был доставлен мужчина, пострадавший в результате взрыва на мине на территории села Гарадаглы Тертерского района.
Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сказали в TƏBIB.
Сообщается, что мужчине, 1978 года рождения, поставлен диагноз "рваная рана в области стопы правой ноги".
"В настоящее время его лечение продолжается в отделении неотложной помощи. Состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на территории Агдеринского района гражданское лицо подорвалось на мине.
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