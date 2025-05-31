На США обрушилось нашествие цикад

На востоке США происходит редкое и впечатляющее природное явление - из-под земли массово выходят миллиарды цикад. Насекомые появляются лишь раз в 17 лет, и сейчас их можно наблюдать в Джорджии, южном Огайо, Кентукки, на Лонг-Айленде в Нью-Йорке и на мысе Код в Массачусетсе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом пишет The Associated Press (AP).

Когда почва прогревается до 18 градусов Цельсия, личинки цикад начинают массово выбираться на поверхность. Обычно это происходит в теплую весеннюю ночь после дождя. Их настолько много, что их можно услышать - они шуршат в траве, взбираясь на деревья, стены, растения и даже на людей.

После этого цикады сбрасывают плотный панцирь личинки и превращаются во взрослых насекомых: с прозрачными крыльями, ярко-красными глазами по бокам и тремя крошечными глазками в центре лба. Сначала они мягкие и бледные, но через несколько часов твердеют и становятся темными, готовыми к полету.

А затем начинается "песенный сезон" - громкий, пронзительный крик самцов, ищущих самку. Этот шум может оглушить и оставить звон в ушах.

Цикады не вредят деревьям, не кусаются и не жалят. Они служат источником пищи для птиц, животных и даже людей. Их защита - в количестве: хищники не могут съесть всех.

После спаривания самки откладывают яйца в ветках деревьев и погибают. Новые личинки падают на землю, зарываются в почву - и снова ждут 17 лет, чтобы повторить цикл.

По мнению ученых, такой "цирк природы" становится частью весенней магии - вместе с цветущими ирисами, молодой зеленью и сменой дня и ночи.

Ранее сообщалось, что ученые узнали, как кишечные бактерии могут бороться с раком.