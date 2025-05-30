Состоялось очередное заседание Экономического совета

Очередное заседание Экономического совета состоялось 30 мая.

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, повестка заседания, прошедшего под руководством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова, включала подробное обсуждение Плана действий по обеспечению макроэкономической стабильности и устойчивого экономического развития на среднесрочный период, инструментов стимулирования экономической политики, бюджетной политики и других приоритетных вопросов.

С докладами по вопросам повестки заседания выступили помощник Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов и министр экономики Микаил Джаббаров. Члены Экономического совета провели обширные обсуждения вокруг представленной повестки экономической политики.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты решения и даны соответствующие поручения профильным ведомствам.