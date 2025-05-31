https://news.day.az/society/1757024.html Землетрясение в Каспийском море В Каспийском море произошло землетрясение. Об этом в субботу Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 09:02. Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло на глубине 67 км.
Землетрясение в Каспийском море
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом в субботу Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 09:02.
Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло на глубине 67 км.
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