Землетрясение в Каспийском море

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 09:02.

 

Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло на глубине 67 км.