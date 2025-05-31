SpaceX вывела на орбиту спутник глобального позиционирования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, запуск ракеты Falcon 9 состоялся в 13:23 по Восточному времени США (21:23 по бакинскому времени) с 40-го стартового комплекса Космических сил на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник достиг высоты более тысячи километров над Землёй через полтора часа после запуска. Затем он самостоятельно выйдет на орбиту высотой около 20 тыс. км.

Это уже восьмой спутник GPS III, запущенный с 2018 г. Всего в американской орбитальной группировке 32 аппарата, которые обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Ранее сообщалось, что в США выдвинули требование к SpaceX по потере корабля Starship.