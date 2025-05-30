Глава ВОЗ призвал немедленно запретить ароматизаторы в табачных изделиях

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал немедленно запретить ароматизаторы в табачных изделиях для защиты молодежи от зависимости.

Как сообщает Day.Az, его слова приводит ТАСС.

"Ароматизаторы подпитывают новую волну зависимости и должны быть запрещены", - заявил Гебрейесус.

По его словам, ароматизаторы "сводят на нет десятилетия прогресса в борьбе против табака". Глава ВОЗ отметил, что они маскируют резкий вкус табачных и никотиновых изделий и превращают токсичные продукты в приманку для молодежи.

По данным ВОЗ, продажа ароматизированного табака запрещена более чем в 50 странах мира, электронных сигарет - более чем в 40.

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