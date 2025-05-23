Названы самые вредные сладости для детских зубов

Любые сладости, особенно если ребенок ест их слишком много, будут вредны для его зубов.

Однако наибольший вред наносят те, которые прилипают к зубам, заявила в разговоре с "Газета.Ru" стоматолог-терапевт, детский стоматолог "СМ-Стоматология" Людмила Шемякина, передает Day.Az.

"Больше всего с этой точки зрения опасны липкие сладости, такие как леденцы, тянучки, карамель. Они могут надолго прилипать к зубам, создавая идеальные условия для развития кариеса", - подчеркнула врач.

Также она отметила особый вред молочного шоколада, так как в нем обычно содержится больше сахара и добавок, негативно влияющих на зубную эмаль.

"А вот горький шоколад, натуральная пастила и мармелад, если, конечно, ребенок их потребляет в умеренных количествах, вполне безопасны для зубов. Главное - знать меру. Также, чтобы минимизировать вред, сразу после сладкого рекомендуется почистить зубы или хотя бы прополоскать рот", - добавила Шемякина.

Кроме того, по ее словам, не стоит давать ребенку сладости слишком часто. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не есть сладкое чаще, чем один раз в неделю. Однако добиться этого, особенно в случае с детьми, бывает очень сложно. Поэтому хотя бы не стоит предлагать ребенку сладости чаще одного раза в день. И, что не менее важно, - не заменять ими полноценный прием пищи.

"Также немногие родители знают о существовании конфет с Ксилитом, который представляет из себя заменитель сахара, обладающий противомикробным действием. И такие сладости вполне могут заменить обычные конфеты", - добавила Шемякина.