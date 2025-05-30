В Норвегии реализован видеопроект, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли

К 140-летию со дня рождения выдающегося композитора, основоположника азербайджанской профессиональной музыки Узеира Гаджибейли, в Норвегии подготовлен музыкальный видеопроект.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend заявили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

В центре проекта, реализованного азербайджанскими музыкантами, проживающими в Норвегии - пианистом и композитором Туралом Рафаэлем и пианисткой Аидой Рамазановой, - лежит оригинальная интерпретация одного из фрагментов бессмертной оперетты "Аршин мал алан". Аранжировка и нотная адаптация для двух фортепиано принадлежат Туралу Рафаэлю.

Автор идеи видеопроекта - Фариз Надир Рзаев, координатор Координационного совета азербайджанцев Скандинавии по Норвегии. Съемки были осуществлены при поддержке основанной им норвежской компании FNR Art, которая специализируется на создании фото- и видеоматериалов. Для воплощения визуальной концепции проекта из Германии был приглашен профессиональный азербайджанский оператор Орхан Барини.

По словам авторов проекта, презентация не случайно приурочена к Дню независимости Азербайджанской Республики - 28 Мая.

Говоря о проекте, Фариз Надир Рзаев отметил, что реализованный в знак уважения к наследию великого композитора Узеира Гаджибейли проект также способствует более широкому освещению богатого музыкального наследия независимого Азербайджана в Европе.

Отметим, что Турал Рафаэль является участником таких знаменитых фестивалей, как Kongsberg Jazzfestival и Musikkfest Oslo, а также концертов и музыкальных форумов во Франции, Германии, Норвегии, Италии и Швейцарии, где он представлял азербайджанскую музыку. Аида Рамазанова - выпускница престижной норвежской Академии имени Грига, лауреат международных конкурсов.