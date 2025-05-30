https://news.day.az/world/1756915.html Лавров и Фидан обсудили подготовку к переговорам по Украине в Стамбуле Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщается на сайте МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Лавров и Фидан обсудили подготовку к переговорам по Украине в Стамбуле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщается на сайте МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня", - говорится в публикации.
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