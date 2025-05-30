Азербайджан отменил визовый режим с этой страной

Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о взаимной отмене виз с Китаем.

Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса было ратифицировано соглашение между правительствами Азербайджана и Китая об освобождении граждан, владеющих общегражданскими паспортами, от визовых требований.

Документ был подписан 23 апреля 2025 года в Пекине и направлен на развитие стратегического партнерства, гуманитарных и дипломатических связей между двумя странами.

Согласно условиям соглашения владельцы общегражданских паспортов обеих стран смогут свободно въезжать на территорию друг друга без виз; разрешенный срок пребывания - до 30 дней за одну поездку, и не более 90 дней в течение каждых 180 дней; соглашение охватывает только краткосрочные визиты.

Для более длительного пребывания, учебы, трудовой деятельности или работы в СМИ по-прежнему потребуется получение визы и соответствующих разрешений.

Обе страны оставляют за собой право полностью или частично приостанавливать действие соглашения по соображениям национальной безопасности, общественного порядка или здравоохранения. В таком случае противоположная сторона будет уведомлена посредством дипломатических каналов.

Ранее посол Китая в Азербайджане Лу Мэй заявила, что Баку и Пекин открывают новую главу стратегического партнерства.