Стратегическое партнёрство между Китаем и Азербайджаном выходит на новый уровень

Китай и Азербайджан открывают новую главу стратегического партнёрства.

Как передает Day.Az, об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике Лу Мэй в рамках мероприятия, прошедшего в Центре Гейдара Алиева по случаю её вступления в должность.

В ходе своего выступления она отметила, что отношения между Китаем и Азербайджаном стремительно развиваются по всем направлениям, а недавний государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай ознаменовал собой начало новой исторической главы двустороннего сотрудничества.

"Китай и Азербайджан подписали совместное заявление о создании всеобъемлющего стратегического партнёрства, что открыло новую страницу в истории наших отношений", - сказала посол.

Лу Мэй подчеркнула, что особое внимание будет уделено культурному обмену, развитию торгово-экономических связей, а также совместным проектам в сфере высоких технологий и цифрового развития.

"Я намерена активно содействовать отношениям дружбы между Китаем и Азербайджаном, стать искренним посредником в обменах между народами и надёжным партнёром в деле укрепления практического сотрудничества", - подчеркнула посол.