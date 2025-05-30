В Карабахе построят новые газопроводы

SOCAR предусматривает строительство магистральных газопроводов в четырех направлениях с целью поэтапной реконструкции газотранспортной системы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом cказал первый заместитель Управления экспорта газа Сархан Бабашов на проходящем в Ханкенди заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения при Межведомственном центре.

По его словам, основные газопроводы, строительство которых предусмотрено, следующие:

- В Лачинском направлении - строительство газопровода "Горадиз-Лачин" и газопроводные ветки "ГРС Джебраил", "ГРС Зангилан", "ГРС Миндживан", "ГРС Губадлы" и "ГРС Лачин" с установкой на них ГРС.

- В Шушинском направлении - строительство магистрального газопровода "Беюк Бахманлы-Шуша", ответвляющиеся от него газопроводные ветки "Физули" и "Агоглан (Гадрут)", а также газораспределительных станций "Шуша", "Физули" и "Агоглан", которые будут установлены на газопроводе и ветках.

- В Агдамском направлении - строительство газопровода "Азадгарагоюнлу-Агдам" и газопроводной ветки "ГРС Агдам" с установкой на нем ГРС и реконструкция участка 33÷46 км магистрального газопровода "Евлах-Нахчыван".

- В Кяльбаджарском направлении - строительство газопровода "Агдам-Кяльбаджар" и газопроводной ветки "ГРС Кяльбаджар" с установкой на нем ГРС.

В настоящее время на "ГРС Лачин" выполнено 93 проц строительных работ, на "ГРС Миндживан" - 45 проц, на "ГРС Джебраил" - 29 проц, на "ГРС Зангилан" - 18 проц, на "ГРС Физули" - 99 проц, на "ГРС Шуша" - 92 проц, на "ГРС Агоглан" - 82 проц, на "ГРС Агдам" - 99 проц, на "ГРС Кяльбаджар" - 80 проц. В этом году запланировано строительство газопровода "Лачин-Горчу" и ответвляющегося от него газопровода "Гошасу", газопровода "Миндживан-Агбанд" и пункта регулирования газа.