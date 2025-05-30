«Ханкенди-1» — первая закрытая подстанция на освобожденных территориях Азербайджана

"Ханкенди-1" стала первой подстанцией закрытого типа, построенной на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает в пятницу местный корреспондент Day.Az, об этом на заседании "Рабочей группы по вопросам энергоснабжения" в Ханкенди заявил советник председателя ОАО "Азерэнержи" Вугар Алиев.

Он сообщил, что в результате выполненных работ Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы были подключены к энергетической системе страны с четырёх различных точек: с юга - от подстанции 110 кВ "Шукюрбейли", с востока - от подстанций 330 кВ "Агджабеди" и "Имишли", а с севера - от подстанции 110 кВ "Гянджа".